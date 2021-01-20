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خلال جائحة كورونا

الشؤون الإدارية بالصحة تدعم كوادرها بـ (2400) موظف

20 كانون ثاني / يناير 2021 08:55

الشؤون الإدارية بالصحة تدعم كوادرها بـ (2400) موظف
الشؤون الإدارية بالصحة تدعم كوادرها بـ (2400) موظف

غزة- الرأي

استعرض محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة،  أهم انجازات إدارته في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد_19)، كان أبرزها دعم وتعزيز الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة بـ(2400) موظف على بند التشغيل المؤقت وذلك بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغلب على الصعوبات والتحديات التي فرضها الوباء والحاجة الماسة لهم.

وأوضح أن الادارة قامت بإعداد لائحة خاصة بصرف دفعات دورية من المكافآت والحوافز لمن يستحقها من القوى العاملة في وزارة الصحة شملت (1618) موظف و(351) عامل نظافة.

وأكد حماد أن لدائرة النقل والمواصلات دور مهم في نقل الطواقم الطبية من والي مرافق وزارة الصحة خلال جائحة كورونا حتى نهاية عام 2020 حيث انجزت نحو (216) ألف مهمة نقل.

أما فيما يخص دائرة الخدمات الفندقية قال إن من أبرز مهام الدائرة هي توفير الخدمة الغذائية الصحية للمرضى والموظفين ومتابعتها وفق المواصفات العالمية لافتا الى أن عدد الوجبات المقدمة حتى نهاية عام 2020 نحو(567) ألف وجبة، الى جانب جمع وتعقيم الغسيل والمفروشات الخاصة بمراكز الحجر الصحي والاشراف عليها لإعادة استخدامها مرة اخرى لعدد (38.689) قطعة حتى نهاية العام.

وأشاد بجهود طواقم دائرة اللوازم العامة على تواصلها الدائم على مدار الساعة لحل أي مشكلة تطرأ على نقص الاوكسجين في المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى جائحة كورونا من خلال متابعة وتعبئة (3390) اسطوانة أكسجين ضغط 200 بار وتعبئة (1390) اسطوانة أكسجين ضغط 150 بار الى جانب تعبئة (16.830) كيلو أكسجين سائل.

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