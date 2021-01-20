الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـمستشفى"اليمن السعيد"

غزة- الرأي

أعلن هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة، عن بدء استقبال المترددين في العيادات الخارجية بمستشفى"اليمن السعيد" التابعة للمستشفى الأندونيسي، والذي وصل عددهم إلى 23 مريض، وذلك وفق سياسات وبروتوكولات وزارة الصحة.

وأفاد أنه تم تشغيل عدة عيادات كمرحلة أولى كعيادة الكلى والروماتيزم والجهاز الهضمي والمسالك البولية والأعصاب الباطنية بالإضافة إلى عيادة الأوعية الدموية، وذلك بمعدل 20 حالة لكل عيادة.

وقال إنه تم وضع آلية عمل داخل العيادات الخارجية وتوزيع المهام والاحتياجات المطلوبة، حيث تعمل العيادات بمنظومة محددة تمنع الازدحام داخل أقسام العيادات لمنع العدوى والمحافظة على سلامة الطواقم الطبية العاملة.

وبين أ. حمادة أن العيادات الخارجية ستعمل وفق نظام تفويج المراجعين بالعيادات من خلال الحجز المسبق والتزام المريض باليوم والموعد المخصص له وعدم مصاحبته لمرافقين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح أقسام العيادات الخارجية بشكل تدريجي في الأيام القادمة وصولا لعمل كافة أقسام العيادات الخارجية.

وكانت إدارة المستشفى الاندونيسي عملت على افتتاح أقسام العيادات الخارجية بالمستشفى اليمن السعيد لتقدم خداماتها لكافة المراجعين بالأقسام المختلفة وفق برتوكول محدد والية عمل جديدة تمنع فيها الازدحام داخله.