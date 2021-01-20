وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحسم القمة مع دورتموند ويرتقي الى وصافة موقتة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة انكلترا: ليستر سيتي يتصدر موقتا ويزيد الضغط على لامبارد وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: إشبيلية يرتقي الى المركز الرابع وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار فوق معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال رجل اختبأ 3 أشهر "في أغرب مكان" خوفاً من كورونا! وكالة الرأي الفلسطينية غينيا.. "جرذ غريب" يفاجئ العلماء! وكالة الرأي الفلسطينية عالم يكشف عن مفاجأة داخل معبد عتيق.. هذه تفاصيله! وكالة الرأي الفلسطينية "انفجار جليدي" في الصحراء الكبرى والثلوج تغطي أجزاء من السعودية! وكالة الرأي الفلسطينية التهاب الحلق.. أعراض وعلامات لطفلك.. ومتى تستدعى الطبيب؟ وكالة الرأي الفلسطينية الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
أخبار » الأخبار الحكومية

وفق بروتوكولات محدد وآلية عمل جديدة

الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـمستشفى"اليمن السعيد"

20 كانون ثاني / يناير 2021 09:03

الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـ"اليمن السعيد"
الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـ

غزة- الرأي

أعلن هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة، عن بدء استقبال المترددين في العيادات الخارجية بمستشفى"اليمن السعيد" التابعة للمستشفى الأندونيسي، والذي وصل عددهم إلى 23 مريض، وذلك وفق سياسات وبروتوكولات وزارة الصحة.

وأفاد أنه تم تشغيل عدة عيادات كمرحلة أولى كعيادة الكلى والروماتيزم والجهاز الهضمي والمسالك البولية والأعصاب الباطنية بالإضافة إلى عيادة الأوعية الدموية، وذلك بمعدل 20 حالة لكل عيادة.

وقال إنه تم وضع آلية عمل داخل العيادات الخارجية وتوزيع المهام والاحتياجات المطلوبة، حيث تعمل العيادات بمنظومة محددة تمنع الازدحام داخل أقسام العيادات لمنع العدوى والمحافظة على سلامة الطواقم الطبية العاملة.

وبين أ. حمادة أن العيادات الخارجية ستعمل وفق نظام تفويج المراجعين بالعيادات من خلال الحجز المسبق والتزام المريض باليوم والموعد المخصص له وعدم مصاحبته لمرافقين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح أقسام العيادات الخارجية بشكل تدريجي في الأيام القادمة وصولا لعمل كافة أقسام العيادات الخارجية.

وكانت إدارة المستشفى الاندونيسي عملت على افتتاح  أقسام العيادات الخارجية  بالمستشفى اليمن السعيد لتقدم خداماتها لكافة المراجعين بالأقسام المختلفة وفق برتوكول محدد والية عمل جديدة  تمنع فيها الازدحام داخله.

الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـ 140171189_442045340170374_2360405794930901410_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟