دائرة التعيينات بديوان الموظفين..إدارة حكيمة لاختيار الأكفأ

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

منذ عشر سنوات مضت، تعمل الإدارة العامة للتعيينات في ديوان الموظفين العام بغزة وفق خطط استراتيجية تهدف لتطوير منظومة الاستقطاب وتطوير منهجيات تؤمن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وفاعليتها.

مسؤولية عظيمة تنصب على كاهل هذه الإدارة، وفق ما ذكرت مدير عام التعيينات بديوان الموظفين فدوان أبو شريعة، في حديث لبرنامج أروقة الوزارات الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي-وزارة الاعلام، حيث تشهد ميلاد موظف الخدمة المدنية بكافة أشكال التوظيف والتعاقد معه.

وقالت أبو شريعة:" إن الدائرة تسعى لاستقطاب الأفضل ما كان ذلك متاحاً، وتبدأ عملية الاستقطاب من حيث انتهت مهمة تخطيط الموارد البشرية، وهي مهمة أصيلة في ديوان الموظفين"، موضحة أنه يصل لهم جدول تشكيلات الوظائف وفق الموازنة التي تقر، والاعداد لكل وظيفة، وتفاصيل هذه الوظائف، وبالتالي البدء من ناحية الإعلانات.

وتحرص إدارة التعيينات في هذه المهمة الأساسية في مقدرتها على استقطاب أفضل الكوادر، وهذه تحتاج في شروط الإعلان وصياغتها إدراك مدى احتياجات الوزارة، وما هو متاح في سوق العمل، وما يمكن تلبيته لسد هذا الاحتياج، وبالتالي الحرص على الجيد والأفضل.

وأضافت أبو شريعة:" يمكن أن تدرس الشروط ويوضع عليها تعديل، بحيث تسمح لأكبر عدد من الخريجين، خاصة في ظل غياب فرص التشغيل للخريجين وازدياد عددهم في كثير من التخصصات"، مشيرة إلى أن هذا يشكل تحديا كبيرا لهم في عملية الاستقطاب.

ومنذ عشر سنوات، تعمل الإدارة ضمن خططها الاستراتيجية على تطوير منظومة الاستقطاب وتطوير منهجيات تؤمن اختيار الأفضل، تبدأ من حيث الإعلان ثم في كل منهجيات اعداد الامتحانات، ومنهجية تشكيل لجان المقابلات، ومنهجية نماذج المقابلات والبروتوكول الخاص بها.

ووفق ما ذكرته فإنه عند إعداد الامتحان المحوسب يكون تشكيل لجنة علمية، وهذه اللجنة تكون مشكلة من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، بحيث لا يتم الاكتفاء بكوادر المؤسسات الحكومية وديوان الموظفين العام، بل تسعى لطرق أبواب النقابات والمؤسسات ذات العلاقة والجامعات من خلال المراسلات والخطابات.

وبعد نشر النتائج واعتمادها، والتي تأخذ جهود جبارة من كل موظفي ديوان الموظفين، ويكون في ترتيبات إدارية ولوجستية، حيث يعقد الامتحان في الكلية الجامعية لوجود المختبرات المحوسبة بعدد كبير، وهذه الترتيبات تسير على قدم وساق، وتأخذ وقت وجهد كبير تسبق عملية عقد الامتحان، وكذلك نفس الإجراءات قبل عقد المقابلات للاطمئنان بأن العملية تسير بشكل أفضل.

وبصدد أنواع التعاقد داخل الوظيفة الحكومية، أكدت أبو شريعة أن في داخل الإدارة العامة للتعيينات يذهب الملف الى أكثر من جهة، منها دائرة الموازنة والتشغيلات وتسير عملية ترشيح لمن هم على الدور من أصحاب العقود سواء عقود من المالية أو عقود من الديوان، أو إذا كان موظفا والتحق بهذه المسابقة.

وعقب اصدار شهادة ميلاد الموظف، تبدأ العملية بإجراء الفحص الطبي ومراسلة وزارة الصحة بالخصوص، واستقبال نتائج الفحص واستلام العمل وإصدار قرار التعيين، واعتباره شهادة ميلاد للموظف.