مهندسو الإشراف.. عيون يقظة في الميدان لإنجاز المشاريع التطويرية

غزة- الرأي

بحذر يقوم أحد العمال قص سقف منهل على مفرق شارع «السدرة والصحابة» بحي الدرج وسط مدينة غزة، حوله انتهى عمال آخرون من إزالة طبقات أسفلت متهالكة «انتهى عمرها» وكثرت فيها الحفر، تمهيدًا لإلباس الشارع ثوبًا جديدًا وكسوته بطبقة اسفلت بعرض 30 مترًا وطول 250 مترًا.

عين يقظة

وفي ظل غمرة العمل التي تعطلت بسببها حركة المرور في الشارع تمهيدًا لتحسينها يشرف مهندس بلدية غزة أحمد أبو مرق على المشروع، ويراقب كل صغيرة وكبيرة للتأكد من أن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له.

"بدأنا المشروع في 16 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أنجزنا المرحلة الأولى منه من تقاطع مفرق "السدرة" مع شارع يافا ثم الاتجاه 370 مترًا غربًا للتقاطع مع شارع بورسعيد "النفق"، تخللها صيانة شبكات الصرف الصحي، وخطوط الصرف والوصلات المنزلية، وتركيب مناهل، وأعمال بلاط، بمساحة إجمالية بلغت 3500 متر مربع".. يقول المهندس الذي يعمل في الإدارة العام للهندسة والتخطيط.

بسبب العبء وقلة أعداد المهندسين في البلدية، يشرف أبو مرق على ثلاثة مشاريع هندسية، في جعبته تفاصيل أخرى بينما يقف يراقب متابعة العمال لأعمالهم: "المشروع الحالي مدته 90 يومًا بقي أيام على الانتهاء منه، وأتابع مشروعًا للتحكم بالآبار عن بعد، مدته 200 يوم، مضى منها 180 يومًا، ومشروعًا ثالثًا لتقديم الخدمات الاستشارية".

لا تكفي ساعات دوام المهندس البالغة يوميا 7 ساعات لأداء ومتابعة المشاريع الثلاثة وهو يستعد لاستقبال مشروع رابع، يردف بعدما ابتسم صوته وملامحه في أيام كانون الباردة تتلقفه رياح المنخفض من كل جانب: "أقسم يومي للتواجد في المشاريع الثلاثة، وأعود إلى المنزل مغربًا فلا يمكن للمهندس ترك المقاولين".

الوجه الحسن

وجود المهندس في المشروع عامل أساسي، والكلام لأبو مرق، كونه يتفقد مواصفات طبقة الأساس والحصى التي سيتم رصف الطريق بها، والتأكد من درجة الحرارة للأسفلت، وإجراء الفحوصات للخليط قبل رصف الطريق.

"المهندسون يمثلون الوجه الحسن للبلدية، في خدمة الجمهور وتنفيذ مشاريع مد خطوط المياه والصرف الصحي وتحسين شبكة الطرق".. كلمات عبر فيها عن أهمية دور المهندسين، قبل أن يأخذ موضعه السابق في مراقبة تنفيذ الأعمال.

ويستعد أبو مرق خلال الأيام القادمة لاستكمال المرحلة الثالثة بوصل مفرق النفق مع الصحابة، ثم تعبيد شارع الصحابة باتجاه الغرب لمسافة 250 مترًا وهي أسوأ منطقة في الشارع، يتخللها تغيير أسقف المناهل.