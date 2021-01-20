تعليم خان يونس: الامتحانات ستكون وجاهياً بداية من ( 14 إلى 24) فبراير القادم

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، برؤساء الأقسام في المديرية لاطلاعهم على آخر المستجدات.

وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن جهود رؤساء الأقسام المتميزة في قيادة الميدان في ظل جائحة كورونا، وقال:"إنه تم الانتهاء من العودة الآمنة لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس الأساسي بواقع يومين في الأسبوع، وقريباً بإذن الله سيكون عودة آمنة لطلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر".

وأوضح أن الامتحانات ستكون وجاهياً في الرابع عشر من فبراير وتنتهي في الرابع والعشرين من فبراير، على أن يكون بداية الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 3/3/2021، منوهاً إلى العودة إلى الدوام الكامل لجميع الموظفين بدءاً من يوم الأحد الموافق 2021/1/24، متمنياً السلامة للجميع.

وفي كلمته أشاد أ. العسولي بجهود العاملين في المديرية، ثم أكد على ضرورة تفعيل خطط الزيارات الميدانية لرؤساء الأقسام المعنية.

وأشار إلى أنه سيتم نقل طلاب الصفين الخامس والسادس المسجلين بمدرسة أحمد عبد العزيز" ب" للبنين للدوام المسائي في مدرسة العلا الأساسية للبنين، ونقل طلاب الصف السابع إلى مدرسة كمال ناصر الأساسية للبنين والتي تداوم حالياً في مدرسة الحاج محمد النجار، مع استمرار دوام طلاب الصفوف من الأول إلى الرابع في الفترة المسائية بمدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات.

من جانبه أكد د. رمضان على اتباع التسلسل الإداري في المكاتبات الرسمية وعبر الرسائل المرسلة من خلال تطبيقات الواتس آب، والرسائل النصية، تفعيل مشاركات الأقسام على صفحة المديرية.

وفينهاية الاجتماع تم الرد على استفسارات الحضور.

