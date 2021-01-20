"الأسرى وهيئة الشباب" تدفئ أبناء الأسرى والشهداء بكسوة الشتاء

غزة- الرأي-ألاء النمر

في الوقت الأشد بردا على كل من يفقد جزءا أصيلا من حياته، على أطفال الأسرى الذين يقبع آبائهم في سجون الاحتلال، في غياب آبائهم يكمن البرد القارس نفسه، إلا أن بعضا من سيرتهم تمثل مشعل الدفء لأرواحهم، كذلك نيابة عن غيابهم تحل وزارة الأسرى وهيئة الشباب بشكل رمزي عبر كسوتهم.

الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة أطلقت بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية النور الخيرية، حملة "شتاء دافئ"، والتي تم خلالها توزيع كسوة الشتاء على عدد من أطفال الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره؛ قال رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن إن هذه الحملة تأتي انطلاقا من جهود الهيئة لتوفير حياة آمنة ورسم الابتسامة والفرح على وجوه الأطفال في قطاع غزة، وتكريمًا لشريحة هامة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وأعمارهم دفاعًا عن فلسطين وشعبها ومقدساتها.

وأشار محيسن "للرأي" أن الحملة تستهدف أطفال الشهداء والأسرى من الفئة العمرية 6-15 عام من خلال توفير الملابس الشتوية.

دعم أبناء الأسرى

في ذات السياق؛ أوضح مدير الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبده العلاقات أن هذه الحملة تأتي من منطلق حرص الوزارة الدائم على دعم أبناء الأسرى والاهتمام بهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تخفف ولو جزء بسيط من معاناتهم، وهم محرومين من رؤية آبائهم.

وأكد عبده "للرأي" أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها في سبيل التخفيف من معاناة ذوي الأسرى وأبنائهم، وهي تأتي لمسة وفاء لإدخال الفرحة والسرور، خاصة في ظل الحرمان الذي يعيشونه.

وتوجه بالشكر للهيئة العامة للشباب والثقافة على جهودهم المبذولة، والتي تأتي في إطار حرص الكل الفلسطيني على خدمة قضية الأسرى.

من جانبها أثنت مديرة جمعية النور بغزة إلهام بلبل الجهات التي ساهمت في إنجاح حملة "شتاء دافئ" التي وفرت الفئة التي تستحق الاستفادة من هذه الحملة.