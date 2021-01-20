رخصة المهن والحرف.. وثيقة رسمية لضمان الأمن والسلامة

غزة- الرأي

تعمل آلاف الحرف والمهن داخل نفوذ بلدية غزة، وهي بحاجة إلى متابعة دورية للتأكد من مدى التزامها بإجراءات السلامة والوقاية في الجوانب الصحية والبيئية والتنظيمية والإنشائية وغيرها.

واعتمد المجلس البلدي تسهيلات مالية وإدارية لتجديد رخصة الحرف والمهن السنوية في العام 2021م، دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمات الجمهور في مقر بلدية غزة الرئيس، اختصاراً للوقت والجهد، وحفاظًا على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

خصومات وتسهيلات

وفي إطار تشجيع أصحاب المهن والحرف على تجديد الرخصة لعام 2021؛ أكد مدير دائرة خدمات الجمهور م. هيثم حجاج، أن المجلس البلدي اعتمد خصمًا للملتزمين يصل إلى 30% على رسوم الحرف والمهن السنوية في حال الدفع النقدي حتى نهاية مارس القادم.

وأوضح حجاج أن البلدية وضعت نظامًا جديدًا لتجديد رخصة الحرف والمهن، دون الحاجة إلى زيارة مقر مركز خدمات الجمهور، لتسهيل عملية التجديد لأصحابها واختصاراً للوقت والجهد، وللحفاظ على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن ثلاثة طرق لإتمام عملية تجديد الرخصة الأولى تتضمن ميزة جديدة تتيح لصاحب الحرفة أو المهنة الدخول إلى موقع بلدية غزة الإلكتروني والاستعلام عن الأوراق المطلوبة وقيمة رسوم التجديد للعام الجديد وقيمة المبلغ المطلوب بعد الخصم وطلب تجديد أو ترخيص الحرفة أو المهنة، وبمجرد تعبئة الطلب سيتم التواصل معه هاتفيًا لترتيب آلية الدفع وتوصيل الرخصة الورقية.

وأشار حجاج إلى الطريقة الثانية وتتمثل في تجديد الرخصة عبر موظفي دائرة التحصيل والتسهيلات الميدانين والذين بإمكان صاحب الحرفة أو المهن التنسيق معهم لتجديد الرخصة وتوصيل الرخصة الورقية إليه، أما الثالثة فهي من خلال زيارة دائرة خدمات الجمهور وتقديم طلب لتجديدها من خلال الموظف المختص، حيث تم اعتماد سياسة الشباك الواحد في مركز خدمات الجمهور منذ بداية العام الجاري تسهيلاً للمواطنين ومنعًا للازدحام.

ونوه مدير دائرة خدمات الجمهور إلى أنه سيتم تمديد العمل يوميًا في الدائرة حتى الساعة الثالثة ونصف عصراً لتجديد رخص المهن والحرف وذلك حتى نهاية يناير، مبينًا أن عملية توصيل الرخصة الورقية مختومة لصاحب الرخصة في مكان عمله مجانية.

تنظيم العمل

وأكد رئيس قسم المهن، د. فؤاد شلح، أن استصدار رخصة المهن والحرف يهدف إلى تنظيم عمل هذه المهن والحرف والتأكد من اتباعها لكافة الإجراءات المطلوبة، وتطبيقها للاشتراطات الواردة في الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلدية غزة.

وأشار إلى حرص "بلدية غزة على تنظيم عمل المهن والحرف العاملة في المدينة من خلال التأكيد على أهمية استصدار وتجديد رخص هذه المهن والحرف، والمتابعة المستمرة بإجراء جولات ميدانية للتأكد من تطبيقهم لإجراءات الأمن والسلامة، والاشتراطات الأخرى".

وأضاف شلح أن كل حرفة أو مهنة داخل نفوذ بلدية غزة تختلف عن الأخرى، فبعضها لا يمكن تجديدها تلقائيًا، نظرًا لوجود شروط متعلقة بالأمن والسلامة، والصحة، والبعض يتطلب عرضها على لجنة التنظيم المحلية لضمان استمرار تقيد مالكها بشروط التنظيم".

متابعة مستمرة

ونوه رئيس قسم المهن إلى أن إجمالي الحرف والمهن داخل نفوذ بلدية غزة يتجاوز 18,500 حرفة ومهنة، تعمل طواقم البلدية على متابعتها والتأكد من التزامها باتباع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتأمين سلامة المنشأة والعاملين بداخلها والقاطنين في محيطها والمستفيدين منها.

وبين أن الهدف من حصول أصحاب المنشآت والحرف على رخصة البلدية يتعلق بالشق الخدماتي وليس المالي، وضمان تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة للتأكد من تنفيذ الحرف والمهن في غزة، لاشتراطات الأمن والسلامة داخل البلدية، حيث بدأت عملها بإجراء زيارات ميدانية مفاجئة للحرف والمهن في أنحاء مختلفة من المدينة، وإجراء كشف للتأكد من مدى التزام أصحابها بتطبيق الاجراءات المطلوبة.

وأضاف شلح أن هذه الجولات الميدانية تركز على الحرف والمهن الخطرة، خاصة أصحاب محطات تعبئة الغاز، والوقود، والمخابز، والمولدات الكهربائية التجارية وأماكن تخزين المواد الخطيرة، وأي مهنة أو حرفة قد تهدد حياة المواطنين.

وصادرت لجنة الأمن والسلامة داخل البلدية أجهزة تعبئة الغاز، وأجهزة التوصيل، غير المطابقة لاشتراطات السلامة، إضافة إلى متابعة تطبيق أصحاب المولدات الكهربائية لاشتراطات السلامة وإخطار مئات الحرف والمهن بضرورة توفيق أوضاعها.

وتتجاوز المبالغ المستحقة على فواتير الحرف والمهن العاملة في غزة 140 مليون شيكل، فيما تقدر قيمة الرسوم السنوية للحرف والمهن لعام 2021 بـ 9 ملايين شيكل. مع العلم أن عدد الحرف والمهن المرخصة يبلغ 2,778 حرفة ومهنة فقط بنسبة تقدر بـ 15%، وهي الملتزمة بدفع الرسوم السنوية.