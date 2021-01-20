الاحتلال يطرح عطاءات بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن 182 وحدة استيطانية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن الباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية.

ومن بين المستوطنات التي سيبنى فيها "بسغات زئيف"، و"هار حوما" بالقدس، حيث سيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وكانت وسائل الاعلام العبرية، قد ذكرت يوم أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل قبل يوم من استلام الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم من أجل الموافقة على شرعنة بؤر استيطانية "غير شرعية" في الضفة الغربية.

وأضافت، ان نتنياهو مهتم بتمرير القرار اليوم قبل تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة من نتنياهو ان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد أبدى موافقته على هذه الخطوة يوم أمس، مع أنه كان قد عارضها قبل عدة أيام.