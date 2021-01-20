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مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

20 كانون ثاني / يناير 2021 01:19

غزة - الرأي

أطلقت مجموعة يافا ميديا الشبابية صفحة للتوعية بمخاطر فايروس كورونا "كوفيد-19" على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار الجائحة في العالم وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقامت المجموعة الشبابية بإجراء مقابلات مع 5 أسر فقدوا أحد أفرادهم بسبب الإصابة بفايروس كورونا، وقد لاقت هذه المقابلات مشاركةً وتفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل.

وأشار منسق المبادرة م. عبدالله الكيالي إلى أن هذه الفعالية تأتي تعزيزًا للتوعية المجتمعية ودعمًا للجهود المبذولة في محاربة هذه الجائحة، والحد من انتشار الوباء في المجتمع الغزي.

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مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

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