"التغيير والإصلاح" تقدم نصف مليون دولار مساعدات إنسانية خلال 2020

غزة- الرأي

كشفت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في تقريرها الصادر لعام 2020 أنها قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية لتعزيز صمود شعبنا بلغت قيمتها حوالي (540.000) دولار قدمت من قبل النواب وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة، وكذلك الاسهام في تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية كمشروع فك الغارمين ومساعدة أصحاب التحويلات الطبية، وترميم منازل المواطنين.

وسجل التقرير أن النواب شاركوا في العديد من الأنشطة النوعية ما بين عقد المؤتمرات والندوات، والمشاركات الخارجية والزيارات الميدانية لمناطق مختلفة من القطاع لتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والحصار.

وعقد نواب الكتلة اجتماعات بشكل دوري لدراسة ومناقشة القضايا الهامة في كافة مجالات الحياة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية، وبلغ عدد هذه الاجتماعات (21) اجتماعاً دورياً للكتلة البرلمانية خلال العام، إضافة الى جملة من اللقاءات مع العائلات والدواوين والنخب بهدف تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور والاستماع لقضايا تهم المواطنين.

وساهم نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عبر حضورهم ومشاركتهم في جلسات المجلس في إقرار (13)قانون و (28)قرارا وعقدوا( 51) جلسة استماع حول قضايا هامة وأرسلوا (747)مراسلة تتعلق بالقضايا والمستجدات بما يخدم القضية والمجتمع.

وواصل النواب عملهم في استقبال المواطنين والعمل على حل المشكلات الواردة لمكاتبهم في المحافظات بالتواصل الفاعل مع المؤسسات المختصة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين استقبلتهم الكتلة في مكاتبها (14269)و (242)وفداً من الهيئات المحلية والرسمية بهدف معالجة شكاوى واحتياجات المواطنين.

⭕الاعلام والعلاقات الخارجية⭕

وعلى صعيد العلاقات الخارجية للكتلة ومن أجل تفعيل القضية الفلسطينية وشرح أبعادها وفضح ممارسات الاحتلال الاجرامية دولياً، ومشاركة الجهات الخارجية مناسباتها، بلغ عدد المخاطبات الخارجية 3331 ونشر 11 نشرة إخبارية دولية و16مشاركة برلمانية شملت مراسلات للبرلمانات العربية والإسلامية لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الاتفاق الاماراتي الصهيوني، و إرسال (2400) رسالة للمنظمات والكتل البرلمانية، إرسال مراسلات برلمانية لدعم وتأييد حملة برلمانيون ضد التطبيع لـ (40) دولة.

وقامت الدائرة الإعلامية بالكتلة في مواكبة الأحداث والتطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، فيما ترجمت الأنشطة والفعاليات والإنجازات البرلمانية لمادة إعلامية تم تصديرها لوسائل الاعلام حيث إصدار (12) عدد من "صحيفة كتلة التغيير والإصلاح" الشهرية الدورية الكترونياً و (111) تصريحاً صحفياً، (69) موقفاً رسميا (238) خبراً من مكاتب النواب و(105) إصدار مرئي تتضمن: المشهد البرلماني الأسبوعي، ندوات برلمانية، جلسات، وقفات برلمانية، أبرز أنشطة النواب في مكاتبهم بالمحافظات .