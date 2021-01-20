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10 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

20 كانون ثاني / يناير 2021 01:55

رام الله - الرأي:

علنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا و1090 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت، في التقرير الوبائي اليومي، انه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: "رام الله والبيرة 1، نابلس 1، جنين 3، بيت لحم 2"، قطاع غزة 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس (58)، طوباس (23)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (15)، سلفيت (12)، قلقيلية (12)، رام الله والبيرة (36)، بيت لحم (14)، طولكرم (9)، الخليل (17)، جنين (10)"، قطاع غزة (285).

وقالت: إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس (118)، طوباس (27)، أريحا والأغوار (30)، ضواحي القدس (54)، سلفيت (17)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (64)، بيت لحم (19)، طولكرم (42)، الخليل (52)، جنين (46)"، قطاع غزة (603).

وأضافت ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.  

ولفتت الصحة إلى وجود 80 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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