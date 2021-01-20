مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة - الرأي:



اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 13 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.



وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المقدسيين للأقصى، وتمنع من هم خارج البلدة القديمة من الوصول إليه، بحجة الحد "كورونا".

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا- عدا الجمعة والسبت- اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.