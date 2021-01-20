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الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ182

20 كانون ثاني / يناير 2021 03:50

هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق
هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 182 على التوالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الماطرة والأجواء الباردة السائدة في البلاد.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة ورغم جائحة كورونا في البلاد.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

يذكر أن البلدات الفلسطينية شهدت تصعيداً في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 182 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

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