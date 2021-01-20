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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والسبب مجهول!

20 كانون ثاني / يناير 2021 07:31

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الأسير الفلسطيني ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من قلقيلية، في سجن "ريمونيم" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنه لا تفاصيل واضحة حتى الآن حول أسباب استشهاده، وسيتم متابعة قضيته والوقوف حول الأسباب.

ولفتت إلى أن الأسير "سعسع" كان قد أخذ اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا" بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سعسع، وعن حياة ومصير كافة الأسرى في سجونه.

يذكر أنه الأسير ماهر معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ومتزوج وأب لـ6 أبناء.

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