الاحتلال يتجهز لبناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت ما تسمى "سلطة الأراضي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نشر عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب موقع "واي نت" العبري فإن 182 وحدة سكنية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن البقية ستكون في إطار توسيع مبانٍ سابقة لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية.

ومن بين المستوطنات التي سيُبنى فيها "بسغات زئيف"، و"هار حوما" بالقدس المحتلة، حيث ستُفتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وفي الأيام القليلة الماضية طرحت شركات استيطانية في شمال الضفة الغربية عطاءات لبناء حي استيطاني شمالي مستوطنة "ايتمار" جنوبي شرق مدينة نابلس.