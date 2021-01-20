وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والسبب مجهول! وكالة الرأي الفلسطينية حماس: نؤكد فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية المتلاحقة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعلن عن مناورة كبرى خلال الصيف القادم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ182 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تُواصل معالجة أثار المنخفض الجوي وتصريف مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومجلس الاسكان يوقعان مذكرة تعاون لإقامة متنزه بحري وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "التغيير والإصلاح" تقدم نصف مليون دولار مساعدات إنسانية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تخاطب "بايدن" عقب تنصيبه رسمياً كرئيس لأمريكا

20 كانون ثاني / يناير 2021 08:27

بايدن وزوجته خلال مراسم التنصيب
بايدن وزوجته خلال مراسم التنصيب

غزة- الرأي:

خاطبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدين" عقب تنصيبه رسمياً.

ودعا المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "بايدن" إلى تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة للشعب الفلسطيني.

وأكد "برهوم" في تصريح صحفي، أهمية إرساء مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين.

وشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديموقراطية، قائلاً: "لا أسف على رحيل ترامب، كونه المُصَدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم".

ولفت "برهوم" إلى أن "ترامب" كان يعتبر الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟