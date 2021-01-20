حماس تخاطب "بايدن" عقب تنصيبه رسمياً كرئيس لأمريكا

غزة- الرأي:

خاطبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدين" عقب تنصيبه رسمياً.

ودعا المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "بايدن" إلى تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة للشعب الفلسطيني.

وأكد "برهوم" في تصريح صحفي، أهمية إرساء مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين.

وشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديموقراطية، قائلاً: "لا أسف على رحيل ترامب، كونه المُصَدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم".

ولفت "برهوم" إلى أن "ترامب" كان يعتبر الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.