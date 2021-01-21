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تعرف على توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:06

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو غداً الجمعة يكون صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات صباح الباكر أيام الخميس والجمعة والسبت، ومن خطر التزحلق على نتيجة احتمال تشكل الانجماد على الطرقات.

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