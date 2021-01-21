عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها

في الوقت الذي ينتظر كل عريس وعروس حفل زفافهما بشوق ولهفة، ويرتبان لهذا اليوم السعيد، الذي يعد أسعد يوم في حياتهما، منذ وقت مبكر، كما هو الحال بالنسبة لعائلتي العروسين أيضا ، ولكن يبدو أن سيدة ، قررت أن تعكر صفو حفل زفاف ابنها بتصرف غير لائق أمام الضيوف .. ماجعل العروس تنهي الحفل وتطلب الانفصال عن زوجها .

وفقا لما لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة خمسينية، قامت بطرد طفلة 8 سنوات بعد أن سمعتها تسعل ( تكح) خلال حفل الزفاف. حيث ظنت السيدة أن الطفلة مصابة بـ فيروس كورونا بعد أن سمعتها أكثر من مرة تسعل أمام الضيوف، ونصحتها بارتداء كمامة طبية والجلوس في مكان بعيد عن مخالطة الحضور.

اختفت الطفلة لدقائق عن أعين السيدة، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص مع شقيقتها،بحسب الصحيفة التي لم تشر الى اسمي العروسين وبلدهما ، فقامت السيدة بنهر الطفلة وإخراجها من القاعة بأسلوب غير لائق بسبب سعالها المستمر مما تسبب في إحراج العروس والعريس أمام الضيوف ، رغم محاولة تهدئة السيدة، ومطالبتها بالكف عن نهر الطفلة، لكن السيدة ظلت تصرخ في الطفلة وتطالبها بالابتعاد.

وبسبب هذا الموقف المتشنج من والدة العريس، اضطرت العروس إلى إنهاء الزفاف في الحال وطلبت الانفصال عن زوجها بعد 30 دقيقة من زواجهما.