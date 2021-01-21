وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بثنائية في فولهام وكالة الرأي الفلسطينية "شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج وكالة الرأي الفلسطينية علاج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة وكالة الرأي الفلسطينية قرية بريطانية معروضة للبيع بشكل كامل وبسعر صادم للجميع وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على حاجة الجسم للماء.. يجب أن تنتبه لها! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية علامة تحذيرية محتملة لـ “القاتل الصامت” عند الاستيقاظ صباحا! وكالة الرأي الفلسطينية عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية تطوير روبوتات حرب تحاكى فيلم "Terminator" وتستخدم الأنسجة الحية
أخبار » عجائب وطرائف

عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:06

عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها
عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها

في الوقت الذي ينتظر كل عريس وعروس حفل زفافهما بشوق ولهفة، ويرتبان لهذا اليوم السعيد، الذي يعد أسعد يوم في حياتهما، منذ وقت مبكر، كما هو الحال بالنسبة لعائلتي العروسين أيضا ، ولكن يبدو أن سيدة ، قررت أن تعكر صفو حفل زفاف ابنها بتصرف غير لائق أمام الضيوف .. ماجعل العروس تنهي الحفل وتطلب الانفصال عن زوجها .
وفقا لما لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة خمسينية، قامت بطرد طفلة 8 سنوات بعد أن سمعتها تسعل ( تكح) خلال حفل الزفاف. حيث ظنت السيدة أن الطفلة مصابة بـ فيروس كورونا بعد أن سمعتها أكثر من مرة تسعل أمام الضيوف، ونصحتها بارتداء كمامة طبية والجلوس في مكان بعيد عن مخالطة الحضور.

اختفت الطفلة لدقائق عن أعين السيدة، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص مع شقيقتها،بحسب الصحيفة التي لم تشر الى اسمي العروسين وبلدهما ، فقامت السيدة بنهر الطفلة وإخراجها من القاعة بأسلوب غير لائق بسبب سعالها المستمر مما تسبب في إحراج العروس والعريس أمام الضيوف ، رغم محاولة تهدئة السيدة، ومطالبتها بالكف عن نهر الطفلة، لكن السيدة ظلت تصرخ في الطفلة وتطالبها بالابتعاد.

وبسبب هذا الموقف المتشنج من والدة العريس، اضطرت العروس إلى إنهاء الزفاف في الحال وطلبت الانفصال عن زوجها بعد 30 دقيقة من زواجهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟