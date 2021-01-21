وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بثنائية في فولهام وكالة الرأي الفلسطينية "شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج وكالة الرأي الفلسطينية علاج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة وكالة الرأي الفلسطينية قرية بريطانية معروضة للبيع بشكل كامل وبسعر صادم للجميع وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على حاجة الجسم للماء.. يجب أن تنتبه لها! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية علامة تحذيرية محتملة لـ “القاتل الصامت” عند الاستيقاظ صباحا! وكالة الرأي الفلسطينية عروس تطلب الانفصال بعد 30 دقيقة من زواجها وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية تطوير روبوتات حرب تحاكى فيلم "Terminator" وتستخدم الأنسجة الحية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:08

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:

دولار 3.25

يورو 3.93

دينار 4.59

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟