أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:
دولار 3.25
يورو 3.93
دينار 4.59
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21 كانون ثاني / يناير 2021 08:08
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:
دولار 3.25
يورو 3.93
دينار 4.59
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