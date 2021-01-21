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"شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:16

"شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج

كشفت شركة نيسان، أخيرًا عن أحدث تصميماتها "شاحنة الأعمال، التي تتيح لك فرصة العمل والاسترخاء في الهواء الطلق وامتلاك مكتب خاص في الوقت نفسه.

فالسيارة التي تحمل مكتبًا مدمجًا بداخلها، ويتم التحكم فيها عن طريق الهاتف الذكي، يمكن أن تخرج لك المكتب من كبسولة خارج الشاحنة إن أردت العمل في جو مفتوح.

ويظهر مقطع مصور لها أن حجرة المكتب بها مساحة لشاشة حاسب آلي، وكرسي، وصانع للقهوة.

والشاحنة عبارة عن كرفان NV350، يحتوي أيضًا على أريكة محمولة على السطح "للاسترخاء بين العمل".

كما تتضمن الشاحنة شرفة في سقفها إن أراد صاحبها العمل في الداخل، ووصفتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بأنها مثالية لأصحاب الأعمال من ذوي الياقات البيضاء.

أيضًا في الشاحنة ما يشبه النافذة لكنها وضعت بالأسفل لتمكن صاحب العمل من مراقبة الطبيعة أسفل السيارة.

فرش أرضيات السيارة من النوع المضيء، كما أن نوافذها على الجوانب يمكن التحكم في كونها معتمة تمامًا أو تسمح بمرور أشعة الشمس.

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