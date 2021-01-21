"أبو الريش" يثمن دور مؤسسة كاريتاس في تعزيز جهود مواجهة "كوفيد ١٩ "

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة كاريتاس في تعزيز الجهود الصحية لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ .

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق لمقر المؤسسة بغزة لتقديم الشكر والتقدير وتعزيز العمل المشترك .

وقال د. ابو الريش إن العلاقة مع المؤسسات الصحية الاهلية سجلت نموذجا من التعاون والتكامل في تعزيز الخدمة الصحية خلال الجائحة ، حيث عملت مؤسسة كاريتاس بكل جدارة في برنامج التطبيب المنزلي ، والوصول الى المرضى والمخالطين وتقديم الرعاية اللازمة ضمن اجراءات الوقاية والسلامة .

الى ذلك ثمن مدير مؤسسة كاريتاس أمين صباغ، هذه الزيارة والتي تأتي تأكيدا على ثمار العمل المشترك والتكاملي في تقديم الرعاية الصحية ، مشيدا في الوقت ذاته بما تبذله وزارة الصحة ومن خلال الفرق واللجان المختصة من جهود استثنائية لمواجهة الجائحة وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها .

وفي ختام الزيارة قدم د. ابو الريش درعاً تكريمياً للمؤسسة تقديراً على دورها الانساني والوطني في تقديم الرعاية الصحية خلال الجائحة.