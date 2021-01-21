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نظمت 10 آلاف زيارة منذ بدء الجائحة

الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

قال رئيس ملف العزل المنزلي بوزارة الصحة في غزة د. معتصم صلاح ، إن فرق المتابعة الميدانية للمصابين المعزولين منزلياً و من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية الأهلية الشريكة نظمت 10 آلاف زيارة شملت متابعة 14 ألف مصاب، و43 ألف مخالط منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19). 

وذكر صلاح على هامش اجتماع اللجنة المشتركة ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية المكلفة بمتابعة العزل المنزلي، أن متوسط الزيارات اليومية بلغ 220 زيارة يستفيد منها ما يقارب 300 مصاب.

وأوضح أن الاجتماع مع وزارة الداخلية بحث التنسيق وتعزيز التعاون بين الوزارتين في متابعة ملف المصابين المعزولين منزلياً.

ومن جهته، أفاد مسؤول ملف العزل المنزلي بوزارة الداخلية العقيد علاء سك بأن وزارته تتابع وتراقب مدى التزام المصابين بالعزل المنزلي بعد أخذ تعهدات من قبل المصابين و تتخذ اجراءات بحق المخالفين.

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