الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم نائب بالمجلس التشريعي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: النائب محمد ماهر بدر بعد اقتحام منزله، والأسير المحرر عرفات القواسمي، والشاب مهند أسعد الطويل، والشابين أحمد طرايرة وصبري الخضور، والشاب إسماعيل زعاقيق.

وأضافت أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من رام الله والبيرة، وهم: علاء البرغوثي، محيي البرغوثي جميل ضراغمة، ونسيم البرغوثي، وأمل نخلة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت من الخليل النائب السابق في المجلس التشريعي محمد بدر، وعرفات القواسمي، ومهند الطويل، وأحمد طرايزة، وصبري الخضور، وإسماعيل زعاقيق.

وذكر المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نزال وحسين بعجاوي من جنين، وأحمد الميمي من أريحا.