وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن دور مؤسسة كاريتاس في تعزيز جهود مواجهة "كوفيد ١٩ " وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تسيل العرق البارد لفرنسا في الدور الرئيسي بمونديال اليد في مصر وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود يوفنتوس للقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي وكالة الرأي الفلسطينية كيف علّق زيدان على الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور؟ وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بثنائية في فولهام وكالة الرأي الفلسطينية "شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج وكالة الرأي الفلسطينية علاج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة وكالة الرأي الفلسطينية قرية بريطانية معروضة للبيع بشكل كامل وبسعر صادم للجميع وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على حاجة الجسم للماء.. يجب أن تنتبه لها!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم نائب بالمجلس التشريعي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: النائب محمد ماهر بدر بعد اقتحام منزله، والأسير المحرر عرفات القواسمي، والشاب مهند أسعد الطويل، والشابين أحمد طرايرة وصبري الخضور، والشاب إسماعيل زعاقيق.

وأضافت أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من رام الله والبيرة، وهم: علاء البرغوثي، محيي البرغوثي جميل ضراغمة، ونسيم البرغوثي، وأمل نخلة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت من الخليل النائب السابق في المجلس التشريعي محمد بدر، وعرفات القواسمي، ومهند الطويل، وأحمد طرايزة، وصبري الخضور، وإسماعيل زعاقيق.

وذكر المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نزال وحسين بعجاوي من جنين، وأحمد الميمي من أريحا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟