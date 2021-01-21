الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان

الرأي- وكالات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، امس الأربعاء، طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز: إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى التحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.