وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن دور مؤسسة كاريتاس في تعزيز جهود مواجهة "كوفيد ١٩ " وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تسيل العرق البارد لفرنسا في الدور الرئيسي بمونديال اليد في مصر وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود يوفنتوس للقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي وكالة الرأي الفلسطينية كيف علّق زيدان على الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور؟ وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بثنائية في فولهام وكالة الرأي الفلسطينية "شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج وكالة الرأي الفلسطينية علاج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة
أخبار » عربي ودولي

أدان طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة

الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان

21 كانون ثاني / يناير 2021 09:40

السفير ضيف الله علي الفايز
السفير ضيف الله علي الفايز

الرأي- وكالات

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، امس الأربعاء، طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز: إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى التحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟