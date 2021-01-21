غزة تسجّل وفاة واحدة و286 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2266 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 530 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 48912 إصابة بينها 5604 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 42811 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 497 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 129 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 77.