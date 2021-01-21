وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس

خان يونس- الرأي

أشاد وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة الفلسطينية بإجراءات السلامة المتبعة في مدارس مديرية التربية والتعليم بخان يونس، خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم الخميس الموافق 2021/1/21.

وضم الوفدٌ د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي، ود. محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي، ود. أيمن الفرا مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر الطبي، رافقهم خلاله أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وشملت الزيارة مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين، ومدرسة ابن خلدون الأساسية أ للبنات.

وفي كلمته رحب مدير التعليم بالوفد، وأطلعهم على الإجراءات المتبعة في المدارس لحماية ووقاية الطلبة والعاملين، وثمن جهود الطواقم الطبية المبذولة في الحد من انتشار المرض.

وأبدى الوفد إعجابه بالإجراءات المتبعة من تباعد وتعقيم وقياس درجات الحرارة، والنظامية والجهوزية، وأوضح الوفد أن ما رأيناه في الميدان يؤكد أن طلبتنا في أيدي أمنية، ونوه الوفد إلى أن الالتزام والاستمرار في اتباع البروتوكول الصحي يساهم في الحد من انتشار الوباء.

وشكر الوفد وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بخان يونس وإدارات المدارس على جهودهم المبذولة في الحفاظ على أبنائنا الطلبة.