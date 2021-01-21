وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح دورات "السياقة" لـ48 متدرب وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يطلع ممثلي الفصائل على مستجدات العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 166قضية وتوقف 68 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاوروبي يستقبل (3531) مصاباً بـ "كوفيد 19" خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي تجري (558) عملية مناظير تشخيصية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل وفاة واحدة و286 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تدين قرار ات الاحتلال ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس

21 كانون ثاني / يناير 2021 10:13

وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس
وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس

خان يونس- الرأي

أشاد وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة الفلسطينية بإجراءات السلامة المتبعة في مدارس مديرية التربية والتعليم بخان يونس، خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم الخميس الموافق 2021/1/21.
وضم الوفدٌ د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي، ود. محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي، ود. أيمن الفرا مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر الطبي، رافقهم خلاله أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وشملت الزيارة مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين، ومدرسة ابن خلدون الأساسية أ للبنات.
وفي كلمته رحب مدير التعليم بالوفد، وأطلعهم على الإجراءات المتبعة في المدارس لحماية ووقاية الطلبة والعاملين، وثمن جهود الطواقم الطبية المبذولة في الحد من انتشار المرض.
وأبدى الوفد إعجابه بالإجراءات المتبعة من تباعد وتعقيم وقياس درجات الحرارة، والنظامية والجهوزية، وأوضح الوفد أن ما رأيناه في الميدان يؤكد أن طلبتنا في أيدي أمنية، ونوه الوفد إلى أن الالتزام والاستمرار في اتباع البروتوكول الصحي يساهم في الحد من انتشار الوباء.
وشكر الوفد وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بخان يونس وإدارات المدارس على جهودهم المبذولة في الحفاظ على أبنائنا الطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟