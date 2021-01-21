"غزة الأوروبي" يستقبل 3531 مصابًا بكورونا خلال 2020

غزة- الرأي

قال مستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يوم الخميس، إنه استقبل (3531) مصابًا بفيروس كورونا منذ تخصيصه لهذا الغرض في أواخر أغسطس/ آب الماضي، وحتى نهاية عام 2020.

وأوضح المستشفى في تصريح وصل وكالة "الرأي"، أن الحالات التي استقبلها من جميع محافظات القطاع أُدخلت لأقسام المستشفى بنسبة إشغال 81% للأسّرة المتاحة، كما تم إدخال (1106) حالات إلى مدرسة إحسان الأغا الملحقة بالمستشفى.

وأشار إلى أنه أجرى 23 عملية جراحية لمرضى كورونا تنوعت بين جراحة عامة وعظام وأوعية وجراحة قلب، في حين بلغ مجموع حالات الولادة 25 حالة منها 10 ولادات قيصرية.

وفيما يتعلق بمرضى غسيل الكلية، لفت إلى إجراء (678) جلسة غسيل كلى لـ84 مريضًا، وتنفيذ 3942 جلسة علاج طبيعي لـ438 مريضًا، 85% منهم مرضى عناية مركزة.

وخلال تلك الفترة، أجرى المستشفى (4395) صورة أشعة سينية و258 صورة مقطعية لمرضى "كوفيد 19"، ونحو (80) ألف تحليل داخل المختبر، كما تم صرف ما يزيد عن (33) ألف وصفة علاجية للمرضى.