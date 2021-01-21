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النيابة العامة تحقق بـ 166قضية وتوقف 68 متهمًا

21 كانون ثاني / يناير 2021 10:21

النيابة العامة تحقق بـ 166قضية وتوقف 68 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ 166قضية وتوقف 68 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 166  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز21 يناير 2021 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في 8 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 158 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 68 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



 

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