التشريعي: يدين اختطاف الاحتلال للنائب محمد بدر

غزة- الرأي

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني، اختطاف الاحتلال للنائب عن محافظة الخليل د. محمد ماهر بدر، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث به الليلة الماضية، ما يرفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى ثمانية نواب.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :" إن اختطاف الاحتلال للنواب الفلسطينيين جريمة ومخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية"، منتقداً الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين.

وأضاف بحر "أن الحياة البرلمانية والديمقراطية الفلسطينية كانت وما زالت مهددة وتعيش أجواء غير سليمة بسبب جرائم الاحتلال"، مطالباً العالم بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.

وحمل د. بحر الاحتلال المسؤولية عن حياة النواب المختطفين خاصة أن عدداً منهم يعانون من أمراض وبحاجة لرعاية طبية خاصة، مطالباً كافة البرلمانات حول العالم والجهات الحقوقية والقانونية الانتصار للنواب الفلسطينيين.

يشار إلى أن النائب بدر يبلغ من العمر 64 عاماً، وقضى نحو 12 عاماً في سجون الاحتلال بفترات متقطعة، ويعاني من عدة أمراض.