6 وفيات و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 6 حالات وفاة و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و442 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 5 وفيات بالضفة الغربية "بيت لحم 2، جنين 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1"، مدينة القدس حالة وفاة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (19)، طوباس (11)، طولكرم (19)، رام الله والبيرة (47)، الخليل (23)، نابلس (26)، سلفيت (4)، بيت لحم (14)، جنين (17)، أريحا والأغوار (2)، قلقيلية (5)"، مدينة القدس (101).

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (21)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (55)، الخليل (52)، نابلس (11)، سلفيت (23)، بيت لحم (13)، جنين (45)، أريحا والأغوار (7)، قلقيلية (15)"، مدينة القدس (157).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 78 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.