مدرسة البريج الثانوية للطالبات بالوسطى تنظم أنشطة حول مخاطر كورونا

الوسطى- الرأي

للتوعية بمخاطر كورونا وتشجيع الطالبات على التفاعل عبر المنصات الالكترونية التعليمية، نظمت مدرسة البريج الثانوية "أ " للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من الأنشطة والفعاليات عبر المكتبة الافتراضية قامت بتنفيذها أمينة المكتبة صفاء الواوي بإشراف مديرة المدرسة نجوى المقادمة.



فقد نفذت أمينة المكتبة نشاط بازل حول كورونا عبر المكتبة الافتراضية، والنشاط عبارة عن ترتيب الصورة ومن ثم كتابة معلومات عن كل صورة، وأوضحت أمينة المكتبة بأن النشاط لاقى تفاعل وتجاوب كبير من قبل الطالبات وحقق المتعة والفائدة.



ويأتي هذا النشاط ضمن مبادرة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" التي تنفذها مدرسة البريج الثانوية أ، حيث تم استغلال نشاط المكتبة الافتراضية للتوعية بمخاطر كورونا عبر استخدام صورة عن فايروس كورونا وقامت الطالبات بترتيبها وكتابة معلومات عنها.



مديرة المدرسة تحدثت عن الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية من الدوام الجزئي والدمج بين التعليم الإلكتروني والتعليم الوجاهي، وأشادت المقادمة بجهود وأنشطة أمينة المكتبة وما تقدمه من فعاليات تعليمية وتوعوية تتضمن افكار مبتكرة تخدم أهداف المبادرة منها قصة حول كورونا وامثال شعبية حول الوقاية من كورونا ومسابقات ثقافية، وفيديوهات هادفة حول المبادرة