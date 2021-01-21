أوقاف الشمال تؤكد على انجازاتها خلال 2020 في ظل كورونا

غزة- الرأي

أكد مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان: أن مديرية الشمال واجهت خلال العام الماضي 2020، تحديات وصعوبات كبيرة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا الذي أثر على كل مناحي الحياة، واستطاعت التغلب عليها بفضل جهود طواقم العمل بالأوقاف.

واستعرض سلمان خلال اللقاء الترحيبي الذي عقده مع الموظفين أبرز وأهم الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي خلال المرحلة السابقة لإدارة الشيخ عبد القادر سالم، ولفت الى أن إدارته ستعمل على الارتقاء بموظفي المديرية وتطوير أداء عمل الأقسام لتحقيق النتائج المطلوبة في كافة مجالات العمل.

وأبدى استعداد إدارته لتقديم كافة التسهيلات لرؤساء الأقسام والإداريين المتعلقة بالمعايير المطلوبة لإعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها، منوهًا الى ضرورة أن يتم البناء في التخطيط على أساس سليم وخطط منهجية علمية لما له من مردود إيجابي على العاملين بالمديرية.

وفي نهاية اللقاء قدم سلمان شكره لكافة العاملين بالمديرية لجهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.