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مركز المعلومات الصحية يدخل تجربته في التوثيق على المستوى الحكومي

21 كانون ثاني / يناير 2021 01:29

مركز المعلومات الصحية يدخل تجربته في التوثيق على المستوى الحكومي
مركز المعلومات الصحية يدخل تجربته في التوثيق على المستوى الحكومي

غزة- الرأي

تناول تقرير الإنجازات لمركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة، أهم إنجازاته خلال جائحة كورونا، مشيرا الى إعداد البرامج ومتابعتها من خلال نظام الحجر الموحد حيث تم ادخال نحو (7000) سجل، واستخدام برنامج التوثيق في عملهم اليومي من حيث استخراج التقارير الدورية والشهرية والمؤشرات.
وأكد مدير مركز المعلومات الصحية أ. هاني الوحيدي، الى تعميم التجربة على المستوى الحكومي من خلال لجنة التوثيق، وبرنامج الإصابات والمخالطين، وبرامج الفرز التنفسي، ونظام توثيق كورونا، وبرنامج الدخول للمستشفيات.
وبيّن ا. الوحيدي أنه يتم اعداد الخارطة الوبائية وفق التصور الحكومي في مناطق التقصي والرصد، واعداد آلية لتسجيل حالات الكوفيد، منوها الى اعداد التقارير الإحصائية الخاصة بأداء الوزارة في مواجهة كورونا، والتقارير اليومية المفصلة والتي بلغت (600) تقرير باللغة العربية والانجليزية.
ولفت الى اعداد ونشر الخارطة الوبائية بشكل يومي والتي زاد عددها عن (600) خارطة، إضافة الى اعداد تقرير يومي بالعينات والفحوصات.

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