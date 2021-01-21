مستشفى النصر للأطفال تعزز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية W.H.O

غزة- الرأي

استقبل مستشفى النصر للأطفال وفدا من منظمة الصحة العالمية W.H.O ، وتهدف الزيارة للإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى وطبيعة الحالات التى يستقبلها المستشفى.



وأطلع مدير المستشفى د. مصطفى الكحلوت الوفد على الوضع داخل أقسام المبيت والعناية المركزة والحضانة والاحتياجات اللازمة والنقص بالأجهزة الطبية بالإضافة للنقص في التدريب للطواقم الطبية والتمريضية والإدارية حيث تم مناقشة امكانية مساعدة المنظمة في ذلك.



كما تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة تحويلات المرضى من اصحاب الامراض الوراثية من خلال امكانية مساعدة المنظمة من خلال تدريب كوادر طبية خارج الوطن لمدة 6 شهور وتوفير معمل لتشخيص الأمراض الوراثية وعمليات الأيض metabolic مما يسهم في تخفيف التحويلات.