وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تعزز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية W.H.O وكالة الرأي الفلسطينية مركز المعلومات الصحية يدخل تجربته في التوثيق على المستوى الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الأوقاف للبنين تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المعامل الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تؤكد على انجازاتها خلال 2020 في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: أوضاع صعبة يواجهها الأسرى المصابون بـ "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تبحث خطة "قسم التحفيظ" لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البريج الثانوية للطالبات بالوسطى تنظم أنشطة حول مخاطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة المديرية لعام 2021
أخبار » أخبار الأسرى

إصابة الأسير فؤاد الشوبكي بفيروس كورونا

21 كانون ثاني / يناير 2021 03:49

فؤاد الشوبكي
فؤاد الشوبكي

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إصابة الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي (82 عاما) بفيروس "كورونا".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسير الشوبكي أصيب بالفيروس بعد مخالطته لسجان، كان يقود ما تسمى عربة "البوسطة"، لنقله لإحدى المشافي الإسرائيلية، لإجراء عملية في عينيه.

وذكرت أن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل الأسير الشوبكي لقسم الحجر بسجن "آيالا"، محملة إياها المسؤولية كاملة عن حياته ومصيره، خاصة أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية، ومصاب بسرطان البروستات، وأمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة تكثيف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السّن على وجه الخصوص، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، تتابع الأوضاع الصحية للأسرى، في ظل التطورات الكارثية، جرّاء استمرار انتشار العدوى، وتصاعد الإصابات بين صفوفهم.

ويشار إلى أن الأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سنا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟