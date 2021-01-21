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وفاتان بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

21 كانون ثاني / يناير 2021 03:58

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية، عن تسجيلها وفاتين جديدتين بفيروس "كورونا"، بين صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 359 وفاة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، "إن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، أكدتا تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن حسن بدر البرقوني (80 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة الى 109 حالات".

وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لمواطنة ستينية، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 114، فيما سجلت 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كاليفورنيا ليرتفع عدد الإصابات الى 6297 إصابة.

وأفادت الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم الى إسطنبول، والقاهرة، ودبي ونيويورك.

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