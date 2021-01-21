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تعرف على إجراءات الداخلية الجديدة ضمن سياسة التخفيف

21 كانون ثاني / يناير 2021 04:21

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن إجراءات جديدة ضمن سياسة التخفيف المنضبط للإجراءات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الداخلية في بيان صحفي على  استمرار الإغلاق الليلي يومياً بدءاً من الساعة 8:00 مساء في كافة المحافظات، واستمرار الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت ضمن المحددات التالية:

1. يسمح للمواطنين بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات.

2.  استمرار منع حركة المركبات كافة.

3.     استمرار إغلاق المحال التجارية والأسواق.

4.     السماح بعمل المخابز والصيدليات.

5.     يُسمح بأداء الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية، وتقديراً لظروف المواطنين ضمن سياسة التخفيف المنضبط للإجراءات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الداخلية على المواطنين بضرورة الاستمرار باتخاذ إجراءات الوقائية الشخصية؛ وفقاً لمقتضيات المرحلة.

 

 

 

 

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