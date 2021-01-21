التعليم تعلن عن استئناف العملية التعلمية للصفوف "7-11"

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن استئناف العملية التعليمية للصفوف من (7-11) من خلال الدوام الجزئي.

وذكرت في بيان لها أن ذلك الاسئناف يأتي وفقاً لقرار خلية الأزمة، موضحة أن الاسئناف سيكون من خلال الدوام الجزئي بحيث يبدأ دوام المعلمين يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وأشارت إلى أن دوام طلبة التوجيهي والصفوف (1-6) سيستمر كالمعتاد.

وأكدت أن التفاصيل الفنية الخاصة بخطة الدراسة والامتحانات ونهاية الفصل الدراسي الأول سيتم تعميمها للمدارس عبر مديريات التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على الالتزام الكامل بتعليمات البروتوكول الصحي في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية.