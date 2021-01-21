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الأوقاف تعلن ضوابط أداة الصلاة خلال حظر تجول الجمعة والسبت

21 كانون ثاني / يناير 2021 04:44

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن ضوابط أداء الصلوات يومي حظر التجول "الجمعة والسبت" في مساجد القطاع.

وذكرت أن ذلك يأتي بناءًا على مستجدات الحالة الوبائية في المرحلة الحالية، وتقديرات الجهات المختصة في لجنة الطوارئ وخلية الأزمة.

وأوضحت أنه تقرر فتح جميع مساجد قطاع غزة لأداء الصلوات كافة طيلة أيام الأسبوع وكذلك صلاة الجمعة والصلوات الأخرى خلال فترة حظر التجول يوم الجمعة، بشرط ان يؤديها المصلون في مساجد الأحياء مشيًا على الأقدام "دون ركوب" خلال فترات حظر التجول. 

 وأكدت على ضرورة الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية المنصوص عليها، وكذلك التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة مازالت قائمة، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال. 

وأشارت الوزارة إلى أنَّ العدد الذي يمكن استيعابه في المسجد وفق إجراءات الوقاية هو 30٪ فقط من السعة الاستيعابية للمسجد، وعليه سيتم إغلاق المساجد بعد استيعاب النسبة المحددة، لذا نرجو التفهم والالتزام.

 ودعت المصلين لحضور للجمعة قبيل الأذان بدقائق فقط؛ لتقليل مدة المخالطة مع الآخرين، ومغادرة المساجد إلى المنازل بعد أداء الفريضة مباشرة، وعدم التجمع بعد الصلاة أمام المساجد.

ونوهت الوزارة إلى أن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق فقط، داعية إلى  ضرورة التعاون مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد.

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