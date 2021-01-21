"هنية" يعلن عن استئناف النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنه تم التعميم على الأندية والاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، ضمن شروط السلامة وتعليمات الوقاية من وباء " كورونا".

وأوضح هنية أنه سيتم العمل وفق تعليمات خاصة بالحفاظ على استمرار النشاط الرياضي مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالتأكد من سلامة اللاعبين وكوادر الأندية في الملاعب.

وشكر هنية لجنة الطوارئ الحكومية وجهودها الواضحة في التعامل مع الوباء والنجاح في اتخاذ التدابير التي خففت من تفشي الوباء والتعامل مع مطالب الأندية والنشاط الرياضي وتحقيق رغبة الرياضيين في عودة النشاط والبطولات الرياضية.