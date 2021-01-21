الداخلية توضح آلية عمل الصيادين يومي الجمعة و السبت

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطتي، مساء اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للصيادين بشأن طبيعة مزاولة مهننهم يومي الجمعة والسبت خلال حظر التجول.

و حسب تعليمات اللجنة المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد تقرر:

- السماح للصيادين بمزاولة مهنة الصيد داخل البحر خلال يومي حظر التجوال العام (الجمعة والسبت).

- يتم حفظ الأسماك التي تم اصطيادها داخل الثلاجات إلى حين بيعها يوم الأحد القادم بعد انتهاء الحظر.

- أماكن حفظ الأسماك في المحافظات كالتالي: (غزة- جميعة الصيادين، باقي المحافظات- داخل مراسي الصيادين أو للتواصل مع الأخ/ أبو علي العامودي).

- يمنع بيع الأسماك بالأسواق أو نقاط البيع ويتم إغلاق حسبة السمك بالكامل في جميع المحافظات.