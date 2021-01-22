5 أضرار للأطعمة المقلية على الصحة

تحتوى الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهو أمر مثير للقلق، فالاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية ينتج عنه العديد من النتائج السلبية الضارة بجسدك، وفقا لتقرير لشبكة تايمز ناو نيوز الهندية time now news

أضرار الأطعمة المقلية على الصحة



1.السمنة:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يعني تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، التى ينتج عنها العديد من الأمراض والحالات الصحية.

2. الاصابة بمرض السكر وضغط الدم:

ينتج عنها الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فعندما يتم قلي الطعام يصبح أكثر سعرات حرارية لأن الطعام يمتص الدهون من الزيوت، تناول الكثير من الأطعمة المليئة بالدهون يمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب ارتفاع الكوليسترول، كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

3. الاصابة بأمراض القلب:

الدهون المتحولة ضارة بقلبك فعند قلي الطعام فإن الأحماض الدهنية المتحولة قد ينتج عنها أضرار كبيرة، حيث يوجد نوعان عريضان من الدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة: يتم إنتاج الدهون غير المشبعة الموجودة بشكل طبيعي في أمعاء بعض الحيوانات والأطعمة المصنوعة من هذه الحيوانات (مثل الحليب ومنتجات اللحوم) والدهون الاصطناعية غير المشبعة (أو الأحماض الدهنية غير المشبعة) تم إنشاؤه في عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها أكثر صلابة.

4.خطر تصلب الشرايين

يحدث تصلب الشرايين، عندما تتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين هذه الرواسب تسمى لويحات بمرور الوقت ، يمكن لهذه اللويحات أن تضيق الشرايين أو تسدها تمامًا وتسبب مشاكل في جميع أنحاء الجسم.

5. الإصابة بالسرطان

هناك قلق آخر يتعلق بالأطعمة المقلية يركز على مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تتشكل في الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية ، مثل الأطعمة المقلية والمخبوزة، وعند طهي الطعام على حرارة عالية جدًا ، يتفاعل أحد الأحماض الأمينية الأسباراجين في الطعام مع السكريات لإنتاج مادة الأكريلاميد أظهرت العديد من الدراسات أن مادة الأكريلاميد أظهرت في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنها تسبب السرطان، و يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان أن يكونوا أكثر حرصًا بشأن استهلاك الأطعمة المقلية.