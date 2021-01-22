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فوائد صحية تدفعك لتضمين أطعمة غنية بفيتامين "ك" فى نظامك الغذائى

22 كانون ثاني / يناير 2021 06:16

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أصبح الناس أكثر وعيًا بالحفاظ على صحتهم وتعزيز مناعتهم منذ ظهور فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم كله، من خلال تضمين الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات إلى نظامهم الغذائى، وتعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين C و D الأكثر شيوعًا، ولكن هناك أيضًا عناصر غذائية أخرى مفيدة للجسم مثل التى تحتوى على فيتاميك ك، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews". 

فيما يلى.. 4 فوائد صحية للأطعمة الغنية بفيتامين ك:

1- يقلل من خطر الإصابة بالكسور، حيث يعمل فيتامين ك على زيادة كثافة العظام خاصة عند النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، حيث إن النساء أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام، ويساعد تناول الكمية المناسبة من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ك أو المكملات الغذائية فى تقليل خطر الإصابة بكسور العظام.

2- الصحة المعرفية، حيث إن تضمين كمية مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين ك لنظامك الغذائى يساعد فى تنشيط الذاكرة خاصة لدى كبار السن والتى تتلاشى لديهم مع تقدمهم فى العمر.

3- صحة القلب، تعتبر الإصابة بأمراض القلب سببًا رئيسيًا لحدوث الوفيات على مستوى وبدأت تؤثر أيضًا على الشباب، ووفقًا للأبحاث فإن فيتامين ك يساعد في التحكم بضغط الدم عن طريق تقليل التمعدن الذى يحدث مع تقدم العمر وهو سبب شائع للإصابة بأمراض القلب.

4- تخثر الدم، هى عملية مهمة تهدف للحفاظ على صحة الإنسان فى حال تعرضه لحادث أو أي شيء من هذا القبيل قد يؤدى لحدوث نزيف، وذلك من خلال تكوين الجلطات التى توقف هذا النزيف، حيث يمد فيتامين ك الجسم فى مثل هذه الحالات بالبروتينات المختلفة التى تساعد فى تكوين الجلطات وإنتاج أنسجة عظام صحية.

- ما هى الأطعمة الغنية بفيتامين ك؟

يتوافر فيتامين ك فى العديد من الأطعمة التى يمكن أن توفر الاحتياجات اليومية للجسم، وتشمل:

- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل اللفت والسبانخ

- الفراولة

- البقوليات مثل فول الصويا

- البيض

- اللحوم مثل الكبد

- الجبنة

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