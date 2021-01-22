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Android 12 سيسمح بمشاركة كلمات مرور الواى فاي عبر ميزة Share Nearby

22 كانون ثاني / يناير 2021 06:23

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كشفت تسريبات حديثة أن نظام التشغيل المنتظر أندرويد 12 للسمتخدمين مشاركة كلمات مرور الواي فاي عبر ميزة Share  Nearby، فحاليًا، يمكن لمستخدمي Android 10 وما فوق مشاركة كلمات مرور Wi-Fi باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR الذي تم إنشاؤه.
 
لكن مع Android 12 ، لن تضطر إلى القيام بذلك، حيث سيتم دمج مشاركة كلمة المرور في ميزة Nearby Share ، مما يتيح لك إرسالها بسلاسة إلى الأجهزة الموثوقة، ومع ذلك، لكي تعمل ميزة المشاركة القريبة، ربما تحتاج إلى أن يكون لديك كلا الجهازين يعملان بنظام Android 12 ولا يزال نوع البروتوكول الذي سيستخدمه النظام غير معروف، بحسب موقع GSM الهندى.
 
وبالإضافة إلى مشاركة كلمات المرور، تعمل جوجل أيضًا على ميزات أخرى، حيث كشف القائمين على مجتمع مطوري الأجهزة المحمولة XDA Developers إحدى ميزات التحديث المستقبلي من خلال البحث في كود AOSP (مشروع Android مفتوح المصدر)، حيث تسمى الميزة الجديدة داخليًا وضع الشبكات المقيد، ومن المثير للاهتمام، في منشور يصف الابتكار أنه لم تضيف الميزة جدار الحماية على مستوى النظام القابل للتخصيص المتوقع بشدة.
 
ومع ذلك، قد يكون هذا الوضع مفيدًا، فإذا قمت بتنشيطه، فلن يتمكن من الوصول إلى الإنترنت إلا التطبيقات التي لديها إذن خاص، وسيتم إصدار هذا الإذن فقط لتطبيقات نظام محددة و / أو يتم تثبيتها من قبل الشركة المصنعة، وبالتالي، في وضع الشبكة المقيدة، لا يمكن لأي تطبيقات يثبتها المستخدم الوصول إلى الإنترنت.
 

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