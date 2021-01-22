إزالة حصوة من مثانة سيدة: وزنها صادم ونادر الحدوث حول العالم

مؤخراً، خضعت امرأة فيتنامية لعملية جراحية طارئة بعد أن ذهبت لمستشفى فو بينه العام في مقاطعة تاي نغوين لشكواها من وجود آلام حادة في بطنها، وإنها لا تستطيع تحمله.

وقد أجرى الأطباء فحصا بالأشعة المقطعية للمريضة، وقد أظهرت وجود كتلة ضخمة مستديرة في مثانة السيدة وبالفعل تمكن الأطباء من إزالة الحصوة التي يزيد طولها عن 10 سم وتزن 400 غرام.

ونشر العديد من الصحف الفيتنامية صور الأشعة المقطعية التي توثق وجود الحجر الضخم داخل مثانة السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، ولكن أشارت إلى إنها تبلغ من العمر 34 عاماً، كما تم نشر صورة ممرضة وهي تلتقط صورة مع الحجر العملاق لتشير إلى ان هذا الحدث نادر وغريب الحدوث داخل المستشفى.

وذكرت التقارير أن وجود حصوات عملاقة تزن أكثر من 100 غرام هو أمر نادر الحدوث، وعلى مدى سنين طويلة لم يتم الإبلاغ سوى عن أقل من 85 حالة يزيد حجم الحصوة عندهم عن 100 غرام، أما الحصوة المستخرجة من مثانة السيدة وتزن 400 غرام، فتعتبر من الحالات الطبية الشاذة والنادرة.

حصوات الكلى

وانتشرت صور الحصوة العملاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد حول طبيعة الألم الذي كانت تعيشه هذه السيدة مع وجود حصوة عملاقة بهذا الحجم، وكيف مرت كل هذه السنوات دون أن تشعر بأي ألم.

وفقاً لموقع ويب طب المتخصص، تتكون حصى الكلى من أملاح ومعادن، يشكل البول مصدرها، إذ تتبلور مكوّنة حصى صغيرة.

و قد تكون الحصى صغيرة بحجم حبيبات الرمل، أو كبيرة بحجم كرة الغولف، ومن الممكن أن تبقى الحصى داخل الكليتين، أو أن تتحرك إلى خارج الجسم بواسطة الجهاز البولي.

من المرجح عدم الشعور بأي ألم عند عبور الحصى من خلال المثانة. ولكن من الممكن أن تكون هذه العملية مصحوبة بظهور ألم حاد وأن تؤدي إلى ظهور أعراض أخرى، يجب التوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري في حالة الشك بوجود حصى في الكليتين، كلتيهما أو إحداهما.