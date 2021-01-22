التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل لمعلمي مراكز الرعاية الاجتماعية

غزة-الرأي

عقدت دائرتي الإشراف المهني ومراكز الرعاية الاجتماعية بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل ورشة عمل ضمت جميع معلمي مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني، من أجل اعتماد منهج التعليم الأكاديمي داخل المراكز، وإعداد خطة معتمدة للدروس التعليمية في مادتي اللغة العربية والرياضيات،

بدوره افتتح ا. جواد المجبر مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية اللقاء مشيدا بالجهود المبذولة من قبلهم في إنجاح العملية التعليمية والتدريبية داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود من أجل اعتماد خطة موحدة للتعليم داخل مراكز الرعاية الاجتماعية.

من جانبة ، أكد ا. محمـد السلطي المشرف التربوي بدائرة الإشراف المهني على أهمية إعداد خطة تعليمية موحدة تتناسب مع قدرات الطلبة داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية لمعلمي مراكز الرعاية الاجتماعية من أجل رفع قدراتهم ومواكبة مستجدات العملية التعليمية وأساليب التعليم الحديثة، كما أكد على دور مدير مركز التدريب المهني كمشرف مقيم يتابع مجريات العملية التعليمية،

و خلال اللقاء تم إجراء مجموعات بؤرية من أجل الوصول لخطة تعليمية معتمدة تحقق الهدف من وجود شق تعليمي داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، وفي نهاية اللقاء وبجهود معلمي مراكز الرعاية الاجتماعية تم التوافق على المنهج الموحد المعتمد وتم الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين واقع العملية التعليمية داخل مراكز الرعاية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني بوزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدماتها لقرابة 500 طالب وطالبة سنوياً، في التخصصات التالية (النجارة، الحدادة، السباكة، الألومنيوم، الكهرباء العامة، كهرباء السيارات، الخياطة للبنين، الخياطة والتطريز للبنات، تشكيلات المعادن للبنات، التشكيلات الخشبية للبنات).

