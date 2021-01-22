4 وفيات و275 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الجمعة، تسجيل 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية، أنها أجرت خلال نفس الفترة 2237 فحصاً مخبرياً، فيما تعافى 495 مصاباً جديداً.

ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات منذ بدأ الجائحة أصبح 49 ألفاً و187، منها 5 آلاف و380 حالة نشطة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 43 ألفاً و306.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 501 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 122 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 70.