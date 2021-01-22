حالة الطقس: جو صافٍ وارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت الدائرة في بيانها اليومي أن الجو هذه الليلة سيكون شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر أيام السبت والأحد والاثنين.