وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: جو صافٍ وارتفاع على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و275 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف سلوك غريب من خنفساء لتأمين طعام صغارها وكالة الرأي الفلسطينية رجل يختبئ في مطار أميركي ثلاثة أشهر "خوفا من كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل لمعلمي مراكز الرعاية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التنسيق والتعاون مع إذاعة زمن وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشمال تفتتح غرفة العمليات المركزية والمعمل الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية إزالة حصوة من مثانة سيدة: وزنها صادم ونادر الحدوث حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تكرم الموظف سليم حرزالله لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2744) الجمعة 22/1/2021
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حالة الطقس: جو صافٍ وارتفاع على درجات الحرارة

22 كانون ثاني / يناير 2021 10:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت الدائرة في بيانها اليومي أن الجو هذه الليلة سيكون شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر أيام السبت والأحد والاثنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟