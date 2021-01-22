الاحتلال يسجل 66 وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 66 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم إجراء نحو 80 ألف فحص مخبري خلال نفس الفترة، مبنية أن نسبة النتائج الإيجابية بلغت 8.9%.

ولفتت إلى أن 1128 مصاباً يرقدون في المستشفيات بحالة خطيرة، بينهم 310 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4245.

بدوره، قال وزير الصحة الإسرائيلي، "يولي إدلشتاين"، إن 224 ألف شخص تلقوا التطعيم بلقاح "كورونا"، أمس، مشيراً إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم بلغ قرابة 2.5 مليون، بينهم 850 ألفاً تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.