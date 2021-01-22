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قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وخطيب المسجد يحذر

22 كانون ثاني / يناير 2021 12:33

مستوطنون خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى
مستوطنون خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك رغم استمرار حالة الإغلاق الشامل الذي تشهده مدينة القدس بفعل "كورونا".

وذكرت مصادر محلية أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وسط إجراءات عسكرية مشددة على البوابات والطرق المؤدية للمسجد.

بدوره، حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من استغلال الاحتلال لجائحة من أجل تنفيذ مخططات سياسية للتضييق على المقدسيين في البلدة القديمة.

وأشار "صبري" إلى أن اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال للأقصى لم تتوقف، لافتاً إلى أن هذه القيود الصحية تفرض فقط على المقدسيين ويضيق عليهم من أجل تخفيف عدد المصلين في المسجد.

ودعا المقدسيين إلى التوجه للأقصى قدر الامكان مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصحية مثل لبس الكمامة وأخذ السجادة والتباعد في الصلوات لأن ساحات الأقصى واسعة وتسع الألاف.

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